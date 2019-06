Una plantilla que hauria de créixer per afrontar-ho tot

El Baxi Manresa afrontarà la temporada que ve un exercici fins i tot més exigent que l'actual. La tornada a la competició europea i les comparacions, que sempre hi són, amb els resultats i les sensacions d'aquesta poden ser un llast per a l'equip o bé una gran motivació per fer-ho encara millor. Queda clar, això sí, que la peça angular del projecte és l'entrenador, Joan Peñarroya.

Quan Diego Ocampo, l'entrenador de l'ascens, va anunciar que se n'anava al filial del Barça, amb el qual ha baixat a la LEB Plata, la situació era complicada i al Baxi li va tocar la rifa que l'extècnic de l'Andorra no hagués tancat cap contracte amb cap equip de l'ACB. El Manresa va anar ràpid a temptar-lo i a vendre-li un producte que el va seduir. I Peñarroya, ara mateix, al Congost és el rei i la persona més estimada. Contractualment parlant, s'ha atipat de dir durant tot l'any que té una altra temporada de contracte. La incògnita és saber si seguirà capitanejant la nau.

Perquè Peñarroya està encantat amb l'afició i amb el fet de no haver-se de traslladar de la ciutat on viu des de la seva època de jugador. No cal dir que està del tot identificat amb el club i que la seva relació tant amb el president com amb el director esportiu, Román Montañez, és magnífica. Però davant dels cants de sirena que li arribaran, haurà de valorar diversos factors.

Els problemes que ha tingut el club enguany en forma de lesions i de substitució de jugadors que queien han estat grans. A Peñar-roya no li va fer gens de gràcia l'episodi del 24 de desembre, quan Renfroe va marxar d'un dia per l'altre i va haver d'anar a Tenerife amb una sabata i una espardenya, ja que hi havia plaga de lesions i Doellman també havia anunciat que marxava. Se suposa que, si té ofertes superiors, tant econòmicament com de projecte, el Manresa l'haurà de tornar a temptar per tal de no veure caure una part del gran crèdit que s'ha guanyat aquest any.



Renovacions i vendes

Pel que fa a la composició de la plantilla, tal com va reconèixer Román Montañez en una entrevista a Regió7 el 9 d'abril passat, hi ha vuit jugadors del primer equip amb contracte en vigor. A part dels renovats aquesta temporada Ryan Toolson i Yankuba Sima, són Gabriel Iffe Lundberg, Pere Tomàs, Jordan Sakho, Guillem Jou, Paco del Águila i Dani Garcia. A més, s'ha de recuperar Álex Mazaira, que aquesta temporada ha estat cedit al Zornotza, de la lliga LEB Plata. Caldrà veure quants d'ells formen part de la propera plantilla, un fet que dependrà, en bona mesura, de qui sigui l'entrenador.

A hores d'ara sembla complicat assegurar la continuïtat de Lundberg, un jugador d'una gran progressió des que va debutar a la LEB Or la temporada passada. Han sonat el Baskonia, el València i l'Andorra com a equips que el podrien fitxar i el danès pot deixar diners a les arques de l'entitat. També pot tenir mercat Jordan Sakho. La seva condició de jugador de quota el fa molt atractiu, tot i que el congolès ha fet una temporada dividida en dues parts. Fins al desembre, quan es va lesionar a Fuenlabrada, va estar espectacular. Quan va reaparèixer, el març, no va ser el mateix. Si es queda, és un gran puntal amb molt marge de creixement.

Dels altres, Toolson i Pere Tomàs són fixos. Sima, Jou, Del Águila i Dani Garcia vincularan la seva continuïtat a diversos factors i per a cap d'ells no es pot descartar una cessió. En tots els casos, el seu rendiment ha estat bo. Llavors hi ha altres situacions que cal afrontar. Una de les més complicades pot ser la d'Álvaro Muñoz, que acaba contracte. L'ala ha estat important durant dos anys a la pista –on s'ha mostrat no només com un tirador, sinó com un gran defensor i penetrador–, i sobretot a fora. És el capità i la seva influència en els companys és enorme. Caldrà asseure-s'hi i parlar-hi. També caldrà veure si Cady Lalanne té ofertes, davant de la gran temporada que ha dut a terme. L'haitià pot ser una peça cobdiciada del mercat de fitxatges que començarà aviat. També acaben contracte Zubcic i Murphy, jugadors que van arribar el gener i que han ofert bones prestacions, sobretot el primer.

A partir d'aquí, caldrà veure com es recompon la situació per a una plantilla que haurà de ser llarga per afrontar més competicions i les temudes lesions.