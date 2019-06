La Salle perd a Barcelona i buscarà seguir a Primera en el tercer partit, a casa

La Salle Manresa S. Gol va caure derrotat a la pista del Lluïsos de Gràcia B barceloní (66-55) en el segon partit de la fase de permanència a Primera Catalana. Amb aquest resultat, tot es decidirà en el tercer i definitiu duel, que es disputarà dissabte a partir de tres quarts de sis de la tarda a la pista lasal·liana.

En un duel molt físic, els jugadors locals van sortir amb més intensitat que els bagencs, conscients que si perdien consumaven el descens a Segona. Tot i això, els homes dirigits per Sergi Muñoz no van permetre que s'escapessin en el marcador i van tancar el primer quart amb només un punt de desavantatge (15-14). Al segon quart la tònica va ser més o menys la mateixa, i es va arribar a la mitja part amb un punt de marge per als locals (26-25).

En la segona part també hi va haver molta igualtat, però en aquesta ocasió va ser La Salle qui va tancar el tercer quart amb avantatge (41-43). En els darrers deu minuts, els barcelonins van enfortir la defensa i van col·lapsar del tot els atacs visitants. A més van tenir molt encert en el llançament exterior, i tot això va provocar un parcial de 13-2 que va donar el triomf a uns locals que viatjaran a Manresa amb moral.