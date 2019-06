El Sedis paga car un mal inici i haurà d'imposar-se a la Seu per no descendir

El Sedis Hidrology-Piros Seguretat va caure derrotat a la complicada pista del Vendrell (74-56) en el segon partit de la fase de permanència a Primera Catalana. Amb aquest resultat, tot es decidirà en el tercer i definitiu duel, que es disputarà a la Seu d'Urgell en horari encara per determinar.

Els jugadors visitants van iniciar el duel amb molt poca intensitat, i els locals ho van saber aprofitar per agafar nou punts de marge al final del primer quart (18-9). En el segon període, els homes del Sedis no van millorar, i el rival va anar ampliant les distàncies per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un contundent resultat de 40-21.

Tornant dels vestidors els jugadors dirigits per David Vallvé van mostrar una millor versió i van poder retallar les diferències fins als vuit punts al final del tercer quart (51-43). En el darrer període el Sedis va seguir remuntant i va arribar a posar-se a només tres punts quan faltaven set minuts per al final (54-51), però a partir d'aquí El Vendrell, conscient que si perdia baixava a Segona, es va mostrar sòlid i va clavar un parcial de 20-5 per tal de deixar la victòria a casa i poder disputar el matx a vida o mort a la Seu.