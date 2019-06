El Tecnyconta culmina la gran sorpresa i elimina el Baskonia

El Tecnyconta Saragossa va tornar a vèncer el Kirolbet Baskonia per 76-69 i va accedir per la via ràpida a les semifinals de la Lliga Endesa després d'un partit treballat i intens davant un poderós oponent que gairebé el quintuplica en pressupost.

El conjunt dirigit per Porfirio Fisac va fer un primer quart gairebé perfecte, i va obtenir disset punts de marge. A partir del segon els bascos van reaccionar, van capgirar el marcador en el tercer i van obtenir vuit punts de renda a l'inici del darrer (49-57). Tot seguit, els locals van mostrar-se superiors i van culminar la sorpresa.