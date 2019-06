La tornada serà dissabte si el Girona C hi dona el vistiplau

Com la temporada passada davant el Martinenc, el Manresa haurà de fer bo un empat a un gol en el partit de tornada de la promoció d'ascens. Els manresans volen jugar aquest enfrontament dissabte que ve a les 6 de la tarda al Nou Estadi, però fa falta que el Girona ho accepti. Segons la normativa, un equip pot variar el seu horari habitual sempre que sigui dins de la mateixa jornada. En cas contrari, ha de ser el rival el que hi doni el vistiplau, com és el cas, ja que el Manresa juga normalment els diumenges.

Sigui dissabte o sigui diumenge (també seria a les 6), s'espera que els aficionats donin suport a uns jugadors que estant fent una temporada més que brillant malgrat tots els entrebancs que han trobat al camí.