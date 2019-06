L'equip de rugbi adaptat del Manresa RC debuta de manera oficial al Vell Congost

El Manresa Rugby Club va debutar de manera oficial al Complex Esportiu del Vell Congost de Manresa, que va acollir el cap de setmana l'únic partit de la Copa Catalana de rugbi adaptat. La final la va disputar davant el Barcelona Universitat Club, que va guanyar en un partit ajustat (28- 35).

El duel va constar de quatre parts de vuit minuts cadascuna i es va arribar al final de la primera amb un resultat molt ajustat (6-8) a favor del BUC. Però si el marcador estava igualat durant la primera part, encara ho va estar més durant el segon temps, en què la bona coordinació i la fermesa en atac del Manresa van permetre igualar el marcador a mitjan segona meitat. Tot i això, es va arribar al descans amb un resultat favorable als barcelonins, malgrat que aquests juguessin els últims dos minuts amb un jugador menys.

La defensa dominant del BUC, amb bloquejos efectius, va suposar un gran avenç en el marcador per als de Barcelona, que van anotar cinc gols en tan sols dos minuts a l'inici de la tercera part, que finalment va acabar amb un lleuger avantatge. Finalment, la darrera part va servir per consolidar la victòria dels barcelonins. Amb una graderia plena de nervis, emoció i impaciència, els barcelonins van acabar alçant el trofeu de la Copa Catalana de rugbi adaptat.

Aquesta competició s'emmarcava dins d'una una nova edició dels Jocs Catalans, el campionat d'esport adaptat organitzat per la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF). Aquest any s'ha pres un nou model descentralitzat, en què les diverses competicions es disputen en diferents caps de setmana i a diversos llocs. La plantilla del Manresa, formada per Joan Pérez, Aleix Cabré, Antoni Frasquiel, Pepe Carmona, Axel Libori i Marc Boixaderes, tenia dos jugadors cedits pels adversaris, Ilian Rodrigo i el gran anotador del partit, Carlos Fernández. L'equip, que existeix des del setembre de la temporada passada, està satisfet amb el resultat. Helena Rodríguez, una de les entrenadores, va declarar que l'ambició de cara l'any que ve és «accedir a una lliga que pugui ajustar-se més al nivell de l'equip i que així pugui anar creixent». Des d'una vessant de l'esport més social, la jornada va acabar amb el lliurament de premis, tant de la Copa com el trofeu de Jocs Catalans, i una foto conjunta dels dos equips que van disputar la final.