Preparen per a l'agost un torneig amb més de 50 equips al Berguedà

L'empresa berguedana Desmarka't, conjuntament amb els clubs CE Puig-reig, UE Avià i CCR Alt Berguedà, està preparant una nova competició a la comarca del Berguedà per a la pretemporada (agost i setembre), que preveu aplegar més de 700 jugadors amb aproximadament 50 equips.

El torneig es disputarà els caps de setmana previs a l'inici de les competicions oficials i tindrà com a nexe d'unió entre tots els participants el fet de tenir contractats serveis esportius amb l'empresa berguedana. Equips que van des de prebenjamí fins a veterans, passant per categories també femenines, es veuran les cares repartits en les tres seus (Puig-reig, Avià i Guardiola de Berguedà), on, a més de la mateixa competició futbolística, es realitzaran altres activitats d'oci.

El format de competició serà diferent segons la categoria i permetrà veure equips convidats que no acostumen a visitar la comarca durant els mesos de competició, dins el programa d'experiències que ofereix l'empresa als clubs amb qui treballa. Aquest és el punt de partida d'un projecte que unirà equips de diferents punts, fins i tot escala estatal.

L'empresa Desmarka't pretén consolidar-se, així, com un proveïdor de productes i serveis esportius de referència.