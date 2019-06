El Sevilla fitxa Julen Lopetegui

Julen Lopetegui és el nou entrenador del Sevilla per a les pròximes tres temporades, segons ha informat aquest dimarts el club sevillista al seu web. El tècnic basc, de 53 anys, arriba a Sevilla aquest mateix dimarts i serà presentat demà com a entrenador de l'entitat de Nervión. Lopetegui torna a l'activitat futbolística després de la seva aventura fallia al Reial Madrid, on només va disputar una desena de partits.