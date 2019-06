David Gallego és l'escollit per entrenar l'Espanyol

El bagenc David Gallego és el favorit per dirigir el rumb de l'Espanyol

El bagenc David Gallego és el favorit per dirigir el rumb de l'Espanyol arxiu/marc martí

A falta de fer-se oficial, el surienc David Gallego és l'escollit per ser el nou entrenador de l'Espanyol, en l'any del retorn de l'equip a competició europea. Segons afirmen diferents mitjans, un cop el Betis ofereixi les garanties suficients de pagament i l'Espanyol faci oficial la desvinculació de Rubi, el pas següent serà anunciar Gallego com a nou tècnic del primer equip blanc-i-blau.

El surienc representa l'aposta de la casa i l'opció continuista del club, ja que està avalat per la plantilla (va entrenar molts jugadors del primer equip en categories inferiors) i pel president i propietari de l'entitat, Chen Yansheng. A més, Gallego va assumir provisionalment la banqueta després de la marxa de Quique Sánchez Flores i va tenir un pas reeixit, amb tretze punts sumats de quinze possibles. Tots aquests fets, sumats a que seria l'opció més econòmica, han fet que l'Espanyol s'hagi decantat per ell en comptes d'altres opcions, com la de Pablo Machín (el seu principal rival) o Quique Setién.

Gallego va arribar a l'Espanyol el 2013 junt amb l'esparreguerí Jordi Lardín i va passar els primers tres anys al juvenil A, amb qui va guanyar dues lligues de Divisió d'Honor. Les tres temporades següents, des del 2016, va liderar un Espanyol B amb el qual va baixar a Tercera per tornar a pujar a Segona B només un curs després. Finalment, fa només dues setmanes es va quedar molt a prop de disputar la promoció d'ascens a Segona.