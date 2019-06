El Girona C no dona el vistiplau a dissabte i la promoció es jugarà diumenge a la tarda

Diumenge, a Riudarenes, el Girona C i el Manresa van empatar a un gol

El partit de tornada de la promoció d'ascens a Tercera Divisió entre el Manresa i el Girona C es jugarà finalment diumenge a les 18 h al Nou Estadi del Congost.

El club manresà havia sol·licitat als gironins un canvi de dia i disputar el partit dissabte, també a les 18 h, però el Girona C no ha donat el vistiplau. Segons la normativa, un equip pot variar el seu horari dins de l'hora en què juga habitualment (el Manresa juga sempre diumenge), però no fer un canvi de dia sense acord amb el conjunt visitant.

Sigui com sigui, el Manresa confia en omplir les grades d'aficionats que vulguin viure en directe l'enfrontament que pot portar el conjunt blanc-i-vermell a Tercera Divisió, onze anys després del darrer partit dels manresans en aquesta categoria.

A l'anada, diumenge passat, a Riudarenes, el Girona C i el Manresa van empatar a un gol. Cal recordar que en aquesta competició, en cas d'empat, els gols en camp contrari valen doble.

Si el resultat no és favorable als manresans encara quedarà la possibilitat d'aconseguir l'ascens als despatxos, tenint en compte que el Girona C sembla que no pot pujar a causa del descens a Tercera Divisió del Peralada, que aquesta temporada era filial del Girona.