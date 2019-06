El Girona manté l'esperança de seguir a Primera Divisió

De la decepció del darrer partit de lliga a una petita opció per al Girona

El president del Girona, Delfí Geli, va admetre ahir a l'emissora RAC1 que el club català es posarà en contacte amb la Lliga de Futbol Professional (LFP) i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per descobrir si va sortir perjudicat en el cas Oikos, en el marc del qual podria haver-se arreglat el duel de l'última jornada de la Lliga Santander entre el Reial Valladolid i el València a Zorrilla (0-2).

«Han d'actuar i ser molt diligents en aquesta situació. Sempre han dit que no acceptarien cap tipus d'influència», va emfatitzar el màxim dirigent d'un Girona que queda a l'espera de poder treure benefici en cas que es confirmi que set futbolistes del conjunt val·lisoletà van ser subornats a canvi de deixar-se guanyar i el Valladolid sigui sancionat. La possibilitat que té el club català de mantenir-se a la màxima categoria del futbol espanyol passa perquè es demostri que el Valladolid, com a entitat, va participar d'alguna manera en la compra del partit davant el València i que tenia constància de l'implicació de fins a set futbolistes. En aquest cas, l'equip val·lisoletà seria sancionat amb sis punts a la classificació i, per tant, el Girona se salvaria i continuaria la temporada vinent a la Lliga Santander. «El Girona és ara mateix equip de Segona, però ja veurem què passa», va afegir Geli, conscient que les possibilitats són remotes. El president del Girona considera que les evidències del que va passar en el partit entre el Valladolid i el València «són bastant clares».