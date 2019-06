Julen Lopetegui serà el nou tècnic del Sevilla

El Sevilla va fer oficial ahir la incorporació de Julen Lopetegui com a nou tècnic del club andalús. La darrera aventura del basc va ser al Reial Madrid, on va ser acomiadat a final d'octubre després de la golejada del Barça al Camp Nou (5-1). Lopetegui firma amb el Sevilla per les properes tres temporades i substituirà Joaquín Caparrós.