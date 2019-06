Nadal i Federer guanyen i es trobaran a les semifinals

Rafa Nadal i Roger Federar van guanyar ahir els seus respectius partits de Roland Garros davant Kei Nishikori (6-1, 6-1 i 6-3) i Stanislas Wawrinka (7-6, 4-6, 7-6 i 6-4) i s'enfrontaran entre ells en les semifinals, que es disputaran aquest divendres a la tarda.

El tennista de Manacor no va tenir pietat del japonès i va dominar tot el partit, d'inici a fi. Una petita aturada per l'arribada d'una tempesta va allargar l'esperança de Nishikori, però les opcions de remuntar eren molt difícils, ja que Nadal havia guanyat els dos primers sets i en el tercer també anava per davant, amb 4-2 en el marcador, quan es va suspendre el matx durant setanta minuts.

En canvi, Roger Federer sí que va patir davant el seu comptariota Wawrinka i va necessitar de quatre sets, tots molt igualats, per poder derrotar-lo. L'amenaça de tempesta també va afectar el partit i, després de la suspensió, Federer va rematar la feina. El suís jugarà la seva 43a semifinal de gran eslam, el que més en tota la història. Per a Nadal serà la 31a.