La Pirinaica s'equiparà els propers anys amb la marca japonesa Mizuno

Equipacions de Mizuno per als equips de la Pirinaica

Si fa uns dies s'anunciava la desvinculació de la Pirinaica amb l'empresa anoienca Elements com a espònsor tècnic, ara ja es coneix el nom de la nova marca que vestirà els equips del club manresà. Es tracta de la japonesa Mizuno, i dona així un salt important de qualitat.

Pel que fa al disseny i els colors, en la primera equipació continua predominant el vermell, tant en la samarreta com en els pantalons i les mitges. Quant a la segona equipació, aquesta si que variarà en relació amb etapes anteriors. La part de dalt serà blanca i els pantalons i les mitges, blau marí. També hi haurà roba d'hivern, com ara els xandalls, les dessuadores i la vestimenta dels tècnics.

Cal recordar que la Pirinaica té en obres la instal·lació de la gespa artificial del seu camp, a la barriada Mion. De cara a la propera temporada, amb el verd sintètic, l'objectiu de l'entitat és formar un equip amb aspiracions al grup 7 de Tercera Catalana.