El València tomba l'Unicaja i obté el darrer bitllet per a les semifinals

El València Basket, dirigit per Jaume Ponsarnau i amb el santpedorenc Rafa Martínez a les seves files, va haver de patir fins al final per derrotar l'Unicaja en el tercer i definitiu partit dels quarts de final de la Lliga Endesa (79-76). Per tant, els valencians obtenen el bitllet per a les semifinals de la competició, que disputaran davant el Reial Madrid, botxí del Baxi a la ronda anterior. El primer partit de l'eliminatòria serà demà a partir de les 21 hores, al WiZink Center de Madrid.

Els locals van sortir a la pista molt millor que els malaguenys i van obtenir quinze punts de marge al final del primer quart (25-10). A poc a poc, el conjunt dirigit per Luis Casimiro va anar recuperant terreny i, quan faltaven vuit minuts per al final, es van posar al davant gràcies a un triple de Waczynski (60-61). Tot seguit, un parcial de 15-3, amb dos triples vitals de Labeyrie, va aplanar del tot el camí del València, que es va mantenir sòlid per guanyar.