70 escaquistes participen en les ràpides del CE Santpedor

arxiu particular

Destacada participació en el torneig que es va fer al carrer arxiu particular

El Club Escacs Santpedor va celebrar el tradicional Torneig de Ràpides en motiu de la festa major local, que puntua pel circuit de la Catalunya Central 2019. En el torneig santpedorenc hi van participar 70 escaquistes, tant federats com no federats. En la categoria sub-14 (6 rondes) el guanyador va ser Èric Iborra, de la Fundació Joviat, seguit de Sergi Gómez, de l'Argentona, i de Marc Tarragó, del Balsareny-Sallent.

En la categoria absoluta (9 rondes) el vencedor va ser Maurici Tarragó, del Sant Adrià, en segon lloc va acabar Ramon Riera, del Santpedor, i en el tercer, Daniel Ruiz, també del Santpedor