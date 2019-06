El Cadí la Seu incorpora a la plantilla Jovana Nogic

Jovana Nogic és la primera incorporació que fa enguany el Cadí la Seu de fora de la pròpia Lliga Femenina. Nascuda a Belgrad fa 21 anys, però feta esportivament a Portugal –va arribar a Lisboa als 2 anys–, aquesta ala d'1,85 metres ha estat reclutada pel club urgellenc de la lliga universitària americana. Ha jugat al Providence College, on ha mostrat que carrega amb molta rapidesa el braç. Anota el 40% dels llançaments exteriors i el 90% dels tirs lliures.

Nogic, coneguda amb el sobrenom de Yoyo, ha estat internacional amb Sèrbia en totes les categories inferiors i arriba a l'Alt Urgell després d'haver-se format especialment durant vuit anys al Benfica, per convertir-se en una de les canoneres de l'equip. La serboportuguesa ha de ser un dels recanvis naturals tant de Mehryn Kraker com d'Andrea Vilaró. El club treballa per una segona incorporació del mateix estil i està escrutant fins i tot la WNBA en la cerca d'un fitxatge que aporti quirats al planter. La direcció esportiva del Sedis Bàsquet, però, espera molt de Nogic. L'entrenador del Cadí, Bernat Canut, afirma que «Nogic és una jugadora amb un talent especial amb el tir. És una ala gran amb molta facilitat per carregar el llançament i això dificulta molt la seva defensa. Jove, amb ambició i ganes de fer carrera. Segur que ens aportarà molt».

A banda del talent, una de les primeres coses que han sorprès de la sèrbia és que sap paraules en català: tenia una companya de classe valenciana.