Un extreballador de la Fundació Messi denuncia el jugador per estafa

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha estat denunciat a l'Audiència Nacional, juntament amb el seu pare, Jorge Horacio, i el seu germà Rodrigo per part de l'antic treballador Federico Rettori, per presumptes delictes d'estafa i blanqueig de capitals a través de la seva fundació, segons va fer públic ahir el diari ABC. La denúncia està en espera de ser admesa a tràmit per l'Audiència Nacional.

Segons aquest escrit, Rettori assegura que Leo Messi i el seu entorn s'haurien beneficiat de la fundació per rebre pagaments personals que no van ser destinats a finalitats socials, motiu pel qual es van lliurar de pagar els corresponents impostos a Hisenda.

Rettori també assegura en la denúncia que el futbolista i el seu club, el FC Barcelona, haurien utilitzat la fundació per beneficiar-se de no haver de pagar impostos. Aquesta hauria rebut diners del Barça com a donacions i, per rebre'n, la fundació hauria hagut d'estar inscrita en el registre, segons el denunciant.

En l'escrit es desgranen moviments i ingressos de la fundació que no tenen justificant, ni accions socials assignades, i explica que «les despeses totals en cinc anys són exageradament altes per a una fundació amb una treballadora i sense atenció al públic».