El manresà Roger Bermusell repetirà a Primera Divisió

Després del seu pas per l'O Par-rulo del Ferrol, aquest curs passat, el manresà Roger Bermusell continuarà la temporada que ve a Primera Divisió, en aquest cas amb la samarreta d'un dels clàssic del futbol sala català i estatal , l'Industrias Santa Coloma.

Roger Bermusell, de 25 anys d'edat, s'ha compromès amb l'Industrias Santa Coloma fins al 30 de juny del 2021, després de debutar amb O Parrulo Ferrol a Primera Divisió aquesta mateixa temporada. L'ala va ser format al FS Manresa i va jugar a Segona Divisió A amb el Barça B i el Betis.

Després de signar el contracte que el lligarà a Industrias Santa Coloma per a les dues pròximes temporades, Bermusell va valorar el seu fitxatge pel club degà dient que «estic molt content de fitxar per un equip referent de la LNFS, i a més al costat de casa. Era un objectiu que m'havia marcat fa anys, poder arribar aquí, i és, a més, un bon repte per continuar la meva carrera esportiva. Arribo a un grup jove i amb molta qualitat on hi tinc bons amics. Tinc moltes ganes de començar i de donar-ho tot per a aquest equip».

Bermusell es defineix com «un jugador d'equip, sempre miro pel grup. Crec que soc intens en la pressió i més assistent que no pas golejador. L'experiència amb l'O Parrulo va ser molt positiva».