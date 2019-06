Neymar es queda sense Copa Amèrica per una lesió al turmell

El davanter del París Saint Germain Neymar Júnior no disputarà la pròxima edició de la Copa Amèrica de futbol amb Brasil, per una lesió al turmell dret que s'ha fet aquesta matinada en l'amistós jugat davant Qatar i que s'ha saldat amb un triomf de la selecció 'canarinha' per 2-0.

"Després de patir un esquinç al turmell dret durant el partit d'aquest dimecres contra Qatar, Neymar ha estat avaluat i sotmès a exàmens complementaris que han confirmat un trencament de lligament al turmell. A causa de la gravetat de la lesió, Neymar no tindrà les condicions físiques ni el temps de recuperació suficient per participar a la Copa Amèrica Brasil 2019 ", ha confirmat la Confederació Brasilera de Futbol (CBF).

El '10' brasiler s'ha vist obligat a abandonar coixejant el partit contra el combinat asiàtic quan s'havia disputat el primer quart d'hora de joc, una mala notícia més per a l'exjugador del FC Barcelona.

La setmana passada, el seleccionador de la pentacampiona del món, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', li va prendre la capitania per donar-la a Dani Alves, i dissabte passat es va fer públic que una jove l'ha denunciat per abús sexual en un hotel de París , fet negat pel davanter. I ara, l'absència de la Copa Amèrica .

En l'amistós davant Qatar, que entrena l'espanyol Félix Sánchez i que també competirà a la Copa Amèrica com a selecció convidada, la 'canarinha' va ser molt superior i es va imposar per 2-0, amb gols dels seus davanters Richarlison i Gabriel Jesús abans de la mitja hora de joc.