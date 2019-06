Aquests són els finalistes de la Nit de l'Esportista de Manresa

Hi havia més de 60 candidats al premi gran de la Nit de l'Esportista de Manresa, i el jurat qualificador, que presideix el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, n'ha triat vint perquè siguin els finalistes, dels quals ha de sortir el podi de vencedors en una gala que, sota l'organització del Manresa Futbol Sala i de l'Ajuntament i amb el suport de l'Obra Social de la Caixa, tindrà lloc el dimecres que ve, 12 de juny, al teatre Kursaal.

La llista inclou esportistes de catorze especialitats esportives: ball esportiu (Guillem Pascual i Rosa Carné), atletisme (Mònica Clemente i Mar Juárez), bàsquet (Gabriel Lundberg), automobilisme (Moi Torrallardona i Gerard Farrés), boxa (Melania Sorroche), waterpolo (Sergi Mora i Anna Bisbal), gimnàstica artística (Andrea Carmona i Thierno Boubacar Diallo), futbol sala (Xavi Cols), trampolí (Cristina Masfret), motociclisme (Toni Elías), motocròs (Simeó Ubach), bicicleta de muntanya (Guillem Muñoz), triatló (Guillem Montiel) i futbol (Lluís López i Nerea Valeriano).

També s'han publicat les llistes dels finalistes per als premis de millor jove (fins a 18 anys), amb un total de 27, i de millor veterà, amb 10.

La gala, que serà presentada per l'humorista i actor Pep Plaza (l'home de les 1.000 veus), començarà a 2/4 de 9 del vespre i inclourà l'actuació de José Ferreres, pioner i especialista en freestyle de futbol. El pregó anirà a càrrec de Paco Sedano, exporter de la secció de futbol sala del FC Barcelona i de la selecció estatal, i actualment secretari del Comitè Nacional de Futbol Sala de la Federació Espanyola de Futbol, a Madrid.

Les entrades per a la gala es poden adquirir, a un preu de 12 euros, a les taquilles del Kursaal, de dimarts a diumenge de les 18 h a les 21 h i el dissabte al matí (de les 11 h a les 13 h). També és possible trucant al telefon 93 872 36 36 i per Internet a la web del Kursaal.

Pel que fa als guardons especials, el premi Bages Manel Estiarte, per la trajectòria d'un esportista, serà per a la manresana Núria Piques, destacada corredora de muntanya amb diversos títols mundials de llargues distàncies.

El premi a l'esport escolar Andreu Vivó serà per a Josep Buldau, persona molt vinculada en les activitats d'esport en edat escolar. I el premi Josep Maria Pintó, per una dedicació especial, serà per a Miquel Sebastià, expresident del Gimnàstic de Manresa, que va deixar el càrrec fa unes setmanes.