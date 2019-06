David Gallego vol convertir en una família tot l'espanyolisme

L'entrenador de l'Espanyol, David Gallego, ha afirmat aquest divendres durant la seva presentació al RCDE Stadium que es veu "preparat, convençut i il·lusionat" i ha subratllat, amb un somriure, que la directiva blanc-i-blava està "gairebé més convençuda" que ell mateix.

El tècnic ha evitat pronunciar-se sobre objectius concrets de classificació. "La mare del nostre projecte és unir-nos amb l'afició, així som més forts. Tinc molt clar quina és la meta que tinc aquest any i ens desviurem per aconseguir-ho sí o sí", ha asseverat el preparador.

Qüestionat directament si signaria la setena plaça aconseguida aquesta campanya, el català ha respost negativament. "Jo no signo res. L'única cosa que vull aconseguir és que la gent se senti identificada amb el meu equip. Això està per damunt de guanyar i perdre i no em marco cap meta a la taula", ha dit.

David Gallego, que ha agraït a la directiva la confiança, ha subratllat la seva implicació amb l'entitat catalana. "Soc periquito. Tenir ADN periquito és humilitat, sofriment, compromís, identitat i sentiment. Això al final requereix que siguem una família", ha comentat durant la seva presentació. També ha matisat que "el dubte és l'avantsala del fracàs. Fa molt temps que m'estic preparant per a això".

D'una altra banda, el tècnic ha explicat les línies mestres de la seva filosofia de joc: "M'agrada que els meus equips siguin protagonistes amb la pilota. Però no soc cap entrenador semblant a ningú, soc David Gallego i tinc els meus matisos". A més, ha comentat que coneix "perfectament" els futbolistes de les categories inferiors.

Preguntat pels possibles dubtes de l'afició sobre la seva escassa experiència a Primera (va dirigir cinc partits després del cessament de Quique Sánchez Flores), Gallego ha parlat sense embuts. "És la veritat, què diré. És com si em diuen que mesuro 1,64, doncs també és cert", ha declarat.