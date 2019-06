Del debut al Sant Feliu Sasserra a l'ascens amb el CE Súria, abans d'arribar a l'entitat espanyolista

Després d'una llarguíssima trajectòria com a jugador de futbol, en què va passar per onze equips diferents i va arribar a debutar a Primera Divisió amb el Recreativo de Huelva, David Gallego va iniciar la seva trajectòria com a entrenador des de sota de tot, amb el Sant Feliu Sasserra, que llavors era a Preferent, l'actual Primera Territorial. Era l'any 2010 i, en una entrevista concedida el setembre passat a Regió7, Gallego recordava aquell moment com «una experiència que em va omplir molt, potser per les múltiples dificultats. Jugàvem en un camp de sorra de dimensions reduïdes, els jugadors sabien que estàvem condemnats al descens i sovint només n'entrenaven vuit o nou. Però em va permetre constatar que entrenar m'agradava».

Després d'aquests mesos, va agafar les regnes de l'equip del seu poble, el CE Súria, juntament amb Edu Maqueda, amb qui van formar tàndem. Van ser tres grans anys de bon futbol. En un d'ells van estar a punt de pujar, en el segon, i finalment es va aconseguir la primavera del 2013, en què l'equip ascendiria a Segona Catalana. Aleshores, però, Gallego ja mirava més amunt, trucant a la porta de molts clubs, fins que Lardín li va obrir de bat a bat la del juvenil de l'Espanyol.