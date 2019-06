Detenen el president de la Confederació Africana per presumpta corrupció

El president de la Confederació Africana de Futbol (CAF), Ahmad Ahmad, va ser detingut ahir a París, on s'allotjava per assistir al congrés de la FIFA, i va ser interrogat per la gendarmeria francesa per un presumpte cas de corrupció. La detenció, confirmada pel màxim organisme a través d'un comunicat, va tenir lloc ahir a primera hora i, tot i que no es van fer saber els motius de l'arrest, Ahmad també va ser denunciat el març passat per corrupció.

El màxim responsable del futbol africà va ser conduït fins a l'Oficina Central de la Lluita contra la Corrupció i Delictes Financers i Fiscals, on van ser interrogat a l'espera de conèixer les presumptes irregularitats que ha comès en el càrrec.

La FIFA va explicar que no té coneixement «dels detalls que envolten aquesta investigació i que, per tant, no està en condicions de fer cap comentari al respecte». També va assegurar que ha sol·licitat a les autoritats franceses qualsevol informació que pugui ser rellevant.



Proclamant la netedat

A més d'aquestes paraules, l'organisme va declarar que cal guardar-se la «presumpció d'innocència» i que està «compromès amb eradicar totes les irregularitats en qualsevol nivell del futbol. Qualsevol persona que hagi comès actes il·lícits o il·legals, no té lloc al futbol».

L'organisme que presideix Gianni Infantino, que va ser re-elegit dimecres, també exposa que «la FIFA està ara neta dels escàndols que van embrutar la seva reputació i aquesta mateixa determinació hauria de prevaldre en els òrgans de govern, com les confederacions. La FIFA estarà a l'avantguarda de garantir» que tot això sigui realitat.