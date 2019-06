Djokovic i Thiem jugaran les semifinals després de guanyar els seus partits

Novak Djokovic i Dominic Thiem s'enfrontaran a les semifinals de Roland Garros després de guanyar ahir els seus respectius partits davant l'alemany Alexander Zverev (7-5, 6-2, 6-3) i el rus Karen Khachanov (6-2, 6-4, 6-2), respectivament. Ambdós partits s'havien de jugar dimecres però a causa de la pluja van haver-se de disputar ahir. Els dos van solucionar els respectius partits sense gaire complicacions, tot i que el número 1 del món va tenir alguna complicació en el primer set que finalment va solucionar.

Avui (12.50 hores) es disputarà la primera gran semifinal de Roland Garros, que enfrontarà Rafa Nadal, l'actual guanyador del torneig i qui més vegades l'ha aconseguit (11), contra Roger Federer, el tennista amb més grand eslams de la història, però que en la seva trajectòria només ha aconseguit un únic Roland Garros. Avui també es disputarà la semifinal entre Djokovic i Thiem (14.30 hores), sense que cap dels dos tennistes hagi pogut descansar ni un sol dia. El serbi no perd un gran eslam des de l'any passat al mateix Roland Garros, on va vèncer el manacorí Nadal. D'altra banda, l'austríac Thiem buscarà arribar per segon any consecutiu a la final del torneig francès i guanyar per primera vegada un gran eslam.