Gironella retrà tribut aquest diumenge a una històrica de l'esport local

Aquest diumenge, 9 de juny, se celebrarà una cursa solidària a Gironella en homenatge a Milagros Carmen Pons, persona que sempre ha estat vinculada a l'esport del municipi berguedà i de la comarca. Per tots els anys dedicats, s'ha decidit homenatjar-la amb aquesta cursa.

Es tractarà d'una prova d'atletisme per a adults, en la qual es donaran un total de cinc voltes a l'avinguda Catalunya. Però en l'homenatge també hi haurà una prova on es duran a terme curses infantils amb diferents recorreguts segons les edats dels corredors. La cursa està organitzada per l'Escuderia Gironella, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gironella, i es durà a terme a partir de les 10 del matí amb sortida al Carrer Balmes.