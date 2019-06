La gironellenca Lorena Medina debuta amb la selecció estatal a la Flanders Team Challenge

La gimnasta de l'Egiba Lorena Medina i la seva entrenadora Miriam Font són a Gant (Bèlgica) per participar a la Flanders Internacional Team Challenge, una competició de la Federació Internacional de gimnàstica amb caràcter bianual.

La gironellenca Carmona ha estat convocada per la selecció estatal Lucia Guisado i per tant serà el seu debut al combinat estatal absolut. Al 2017, Lorena medina ja va formar part de l'equip estatal júnior en aquest campionat juntament a la seva companya d'equip Andrea Carmona, que aquest cop no pot ser-hi perquè es troba recuperant-se d'una lesió al genoll. De no ser així, l'Egiba hauria tingut a ben segur dues representants a Gant.

La selecció estatal absoluta està formada en aquesta ocasió per l'olímpica Anna Pérez, la mundialista Nora Fernández i les joves Alba Asensio, Alba Petisco i la representant de l'Egiba Lorena Medina. La Flanders Internacional Team Challenge és una competició per equips amb un format 5-4-3 (quatre actuacions per aparell i tres notes per equip) i forma part del calendari preparatori pel Mundial de l'octubre, en aquest cas, preparatori per als Jocs Olímpics de Tòquio. Ahir, Lorena Medina va fer l'entrenament oficial amb bones sensacions. De les actuacions de demà dissabte en sortirà la classificació per equips i l'all-arround. A banda d'això, els vuit primers països, dels 21 que hi participen, els vuit primers, sumant també la classificació júnior, disputaran la final de diumenge amb un combinat de gimnastes júniors i sèniors