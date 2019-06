L'equip estatal, obligat a vèncer a les illes Fèroe

La selecció espanyola, novament sense Luis Enrique Martínez a la banqueta per problemes familiars, visita avui les illes Fèroe en el tercer partit de la fase de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve. Els espanyols estan obligats a vèncer un dels conjunts més fluixos del grup, juntament amb Malta, per no haver de patir a l'hora d'accedir a un dels dos llocs que donen accés al torneig, que batallaran amb Suècia, rival del dilluns que ve, Noruega i Romania.

Els espanyols tenen sis punts, després de les victòries contra Noruega i Malta. S'espera que l'equip tècnic, comandat per Robert Moreno, confiï en un equip clàssic, amb Rodrigo, Morata i Asensio a davant i amb dos jugadors del Barça a l'equip inicial, Sergio Busquets i Jordi Alba.

A part del partit d'Espanya, en el mateix grup avui es disputen el Noruega-Romania i el Suècia-Malta. En altres grups, en l'A, República Txeca-Bulgària i Montenegro-Kosovo. Anglaterra és el líder. En el B, el de Portugal, Lituània-Luxemburg i Ucraïna-Sèrbia. En el D, un interessant Dinamarca-Irlanda i també Geòrgia-Gibraltar. Finalment, en el G, Àustria-Eslovènia, Macedònia del Nord-Polònia i Letònia-Israel.