L'Espanyol europeu, en mans surienques

La notícia que feia dies que se sabia i que s'estava ajornant fins que no es desencallés la sortida de l'anterior entrenador, finalment va saltar ahir. El surienc David Gallego serà, per primera vegada a la seva carrera, entrenador d'un equip de la màxima categoria des de l'inici de la temporada. El seu equip dels darrers sis anys, l'Espanyol, ha dipositat la seva confiança en ell per assumir el càrrec que deixa lliure Joan Francesc Ferrer, Rubi, que ahir va fer oficial, també, la seva contractació pel Betis.

Gallego, que fa dues primaveres ja es va convertir en el segon entrenador bagenc a Primera Divisió, després de Pep Guardiola, ja no serà interí com aleshores, quan va rellevar Quique Sánchez Flores, i serà l'encarregat de conduir els blanc-i-blaus en una temporada en què l'equip torna a Europa per primer cop en dotze temporades.



Per a dues temporades

L'entrenador surienc va haver d'esperar que Rubi diposités els diners de la clàusula de rescissió de contracte, però ja feia dies que a l'entorn de l'Espanyol se sabia que ell en seria l'entrenador. Firmarà avui mateix, jornada en què serà presentat, un contracte fins a l'estiu del 2021, de dues temporades, amb la qual cosa segueix una trajectòria natural que va començar el 2013, quan va entrar al club, junt amb l'esparreguerí Jordi Lardín, per ser el tècnic del conjunt juvenil.

La trajectòria de Gallego en la base de l'Espanyol ha estat d'èxit, amb dos títols de lliga amb els juvenils i amb ascens la temporada passada, de Tercera a Segona Divisió B, amb el filial, que va servir per corregir el descens que havia patit amb el mateix equip la temporada anterior. Fa poc més d'un any, precisament, va haver de simultaniejar el seu càrrec com a màxim responsable del filial amb el d'entrenador del primer equip durant les cinc últimes jornades de lliga, quan va ser destituït Quique Sánchez Flores. L'experiència no va poder ser més positiva, amb quatre victòries i un empat en cinc partits, només dos gols encaixats, tots dos de penal, un triomf de prestigi al camp de l'Atlètic de Madrid (0-2) i la sensació que podia ser un home de futur. En aquell moment, però, l'Espanyol ja tenia aparaulat Rubi i ell va haver de tornar al B.



Tornar a picar pedra

Així, no li van caure els anells per tornar a la categoria de bronze, tot i que ja havia tastat el gust de ser entrenador de la Lliga Santander. Amb l'Espanyol B va fer una temporada en progressió positiva i va arribar a l'última jornada amb la possibilitat d'accedir al play-off d'ascens a la Lliga 123 a les seves mans. Però un gol al camp del València-Mestalla en els darrers minuts de l'últim partit va propiciar que la quarta posició fos per al Cornellà i que l'Espanyol B hagi de continuar a la mateixa categoria on era.

Aleshores va esclatar l'afer Rubi i l'oferta que el tècnic de Vilassar va rebre del Betis. L'Espanyol no hi podia competir i va haver de buscar una solució. Gallego va ser el preferit de la direcció, poc procliu a gastar més diners del compte, i també d'una afició que recordava com, amb el surienc a la banqueta en la seva fugaç etapa, l'Espanyol havia mostrat les senyes d'identitat històriques de lluita, pressió i atac ràpid. En les darreres setmanes han sonat els noms de Pablo Machín, l'exentrenador del Girona i del Sevilla, que suposaria, segurament, un trencament amb l'esquema de Rubi a causa del seu futbol més directe, i el de Quique Setién, que és justament el contrari, de construcció de joc des de darrere portada fins a les últimes conseqüències.

Al final, l'Espanyol ha decidit confiar en allò conegut i ha triat Gallego. Les properes setmanes poden no ser fàcils. Jugadors que han estat essencials en la classificació europea del primer equip, com Mario Hermoso o Borja Iglesias, poden anar a altres clubs. Caldrà començar a entrenar abans que ningú per encarar tres eliminatòries europees prèvies a partir del 25 de juliol per entrar a la fase de grups de la Lliga Europa i, a causa de la precarietat, confiar més que mai en el planter. Però si es tracta d'això, Gallego, un home de fort caràcter i molta valentia, és l'indicat.