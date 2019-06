la millor opció que tenia el club

Ander Mirambell

David Gallego és el millor entrenador que podia haver triat l'Espanyol per substituir Rubi per tres motius: va mostrar el seu potencial en els partits en què va dirigir l'equip a Primera, coneix bé l'Espanyol B i els jugadors del filial, del juvenil i de la base en general, i pel que sé, els jugadors del primer equip estan contents amb l'elecció, ja que el coneixen i els convenç la seva filosofia. A títol personal, m'agrada molt la gent que lluita, com ell. Podria haver dit que havia debutat a Primera i que marxava, però va tenir la humilitat de tornar a entrenar l'Espanyol B, de lluitar fins l'últim partit per al play-off d'ascens a Segona, i ara li torna a arribar una oportunitat que es mereix i que començarà amb la prèvia europea. La gent pot dir que no té experiència, però amb la coneixença de la casa que té, és la millor opció. És una persona molt clara, que comunica molt bé a dins del vestidor, i amb un equip molt eficient i que conec. El seu preparador físic, Toni Clavero, havia estudiat la carrera amb mi. Pel fet de començar d'hora la pretemporada, tant és, però ha de saber quin bloc tindrà.