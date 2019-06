El Mundial femení més mediàtic de la història arrenca aquest vespre a París

Les seleccions de França i de Corea del Sud seran les encarregades, a partir de les nou de la nit, al Parc dels Prínceps de París, de donar el tret de sortida a la vuitena edició de la Copa del Món femenina de futbol. Durant el proper mes, 24 equips lluitaran per endur-se el títol en un certamen que ha batut tots els rècords d'interès i que s'espera que tingui una gran audiència a tot el món.

Els canvis en el futbol femení es noten, sobretot, en els Mundials, que es disputen cada quatre anys. El darrer, que es va jugar al Canadà, amb victòria dels Estats Units, ja va ser el més vist de la història, i s'espera que enguany les xifres es multipliquin, sobretot en els països on està arrelant fortament els últims anys.

Aquest és el cas de l'Estat espanyol, en el qual les retransmissions constants de partits, tant en obert com per pagament, ha multiplicat l'audiència. A més, tant a escala de seleccions de base, amb bons resultats i fins i tot títols, com també de clubs, amb l'última final de la Lliga de Campions, a la qual va arribar el Barça, han fet créixer l'interès. Espanya debuta demà contra Sud-àfrica a les sis de la tarda. També són al seu grup dues potències, com Alemanya i la Xina. Entre els favorits, els Estats Units, tricampiones del món, i Alemanya, que van guanyar dos Mundials seguits, destaquen per damunt de les altres, tot i que sempre hi pot haver sorpreses.