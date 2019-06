Neymar es lesiona al turmell i es perdrà la Copa Amèrica

El davanter brasiler del París Saint-Germain Neymar no disputarà la propera Copa Amèrica, que comença divendres que ve al seu país, després de lesionar-s en un amistós que la canarinha va guanyar a Qatar per 2-0 ahir a la matinada a Brasília. Neymar va caure lesionat en un turmell i de seguida es va veure que s'havia fet mal de veritat. De fet, no estan sent bones temporades per al jugador, que ja s'ha perdut el tram decisiu de les dues darreres temporades des que va fitxar pels parisencs, l'estiu del 2017.

Així, la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) va fer una nota en què deia que «després de patir un esquinç al turmell dret durant el partit de dimecres contra Qatar, Neymar ha estat avaluat i sotmès a exàmens complementaris que han confirmat un trencament del lligament del turmell. A causa de la gravetat de la lesió, Neymar no tindrà condicions físiques ni temps de recuperació suficients per participar a la Copa Amèrica».

La setmana passada, el seleccionador brasiler, Tite, va prendre la capitania a Neymar per donar-la a Dani Alves de cara al proper torneig que disputarà la selecció. A més, Neymar no passa un bon moment personal, després que es fes públic que una jove l'havia denunciat per abús sexual en un hotel de París, un fet que el davanter ha negat.

La lesió del jugador afegirà controvèrsia a la possibilitat que pugui retornar a la disciplina del FC Barcelona. Aquesta seria la voluntat del davanter, que no s'ha adaptat a la lliga francesa ni al seu equip, però no així la del París Saint-Germain, que l'ha declarat intransferible i no vol ni sentir parlar del Barça.