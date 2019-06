Victòria del sallentí Pau Alsina en la segona prova del campionat català

El jove pilot Pau Alsina va gua-nyar en la segona prova del Dirt Track de Campions de Catalunya, a Sant Bartomeu del Grau (Osona), després de quedar primer en dues de les tres curses disputades i en l'altra, segon.

En els entrenaments ja van obtenir els primers bons resultats, amb una segona i tercera posició en les dues fases. La sortida en la primera cursa, una de les facetes que més ha millorat Alsina, va ser excel·lent i es va posicionar directament a la primera posició, de la qual ja no va sortir fins al final, aconseguint així la primera victòria. En la segona cursa va obtenir la segona posició i no va aconseguir arribar a posar-se al primer lloc, tot i lluitar durant la cursa.

En la tercera i última prova es va repetir la fórmula que va dur Pau Alsina fins a la victòria en la primera. Una gran sortida del sallentí el va col·locar en primera posició i va obtenir un gran avantatge amb el segon classificat que no va desaprofitar. Amb la suma de les tres proves, les victòries en les dues primeres li van donar la primera posició general.

Un cop finalitzada la cursa, Pau Alsina va marxar amb el seu equip, Germans Alsina, cap a València per seguir entrenant al Circuit Ricardo Tormo de Xest, on ja van realitzar les primeres pràctiques per a la propera prova de velocitat, el 29 i 30 de juny al circuit d'Olost, a Osona, concretament a la subcomarca del Lluçanès.