El Barça s'exhibeix davant d'un Tecnyconta aclaparat

Tal com va fer el Reial Madrid el dia anterior, el Barça Lassa va escombrar el seu rival en el primer partit de semifinals del play-off de la lliga Endesa. Els blaugrana van derrotar el sorprenent Tecnyconta en un duel que van dominar des del primer període i en què van demostrar que han posat la directa per disputar la seva primera final en tres anys, segurament contra el gran rival blanc.

Tal com va passar en la ronda de quarts de final contra el Divina Seguros Joventut, l'equip de Pesic es va prendre molt seriosament el partit, amb una defensa molt dura que va anul·lar els homes clau dels aragonesos, com Okoye o Radovic. El 3-4 va ser l'últim avantatge del conjunt de Porfi Fisac, que no va poder aguantar el temporal de joc dels barcelonistes, que amb punts de Singleton i Oriola van arribar amb quinze punts d'avantatge al final del primer quart.

A sobre, en el segon va entrar un Kyle Kuric que va signar un dels seus millors partits, amb una fantàstica sèrie de 5 de 5 en triples que el va conduir fins als 28 de valoració. A poc a poc, l'avantatge va anar creixent. Va arribar a ser de 27 punts (46-19), mínimament reduïts al descans.

Però, a la represa, el ritme no va disminuir i el Barça, conscient que la millor manera d'encarar el segon partit, demà a les nou del vespre, era acabar bé el primer, no va abaixar gaire el pistó. Va rotar la banqueta, però entre Kuric i Hanga, que també va mostrar-se molt efectiu a les dues cistelles, van sobrepassar els trenta punts de diferència. Només faltava saber si l'equip arribaria als cent punts, i ho va fer amb una esmaixada de Pierre Oriola.

Avui, a les nou, segon partit de l'altra semifinal. El Madrid domina el València per 1-0.