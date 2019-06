El club respon amb bones paraules al comunicat de Rubi

? Després del comunicat que va emetre dijous Rubi, fins aquell mateix dia entrenador de l'Espanyol, el club va decidir ahir en la presentació de David Gallego no donar-li gaire importància i es va acomiadar del tècnic de Vilassar de Mar amb bones paraules. «Som un club senyor. Donem les gràcies a Rubi i li desitgem que li vagi el millor possible», va assegurar el director de futbol professional del club blanc-i-blau, Francisco Rufete. Rubi és va mostrar trist per marxar de l'Espanyol «d'una forma que no era la que desitjava» i també va assegurar que «en la meva carrera esportiva he demostrat que em moc per altres valors: un exemple va ser la meva decisió de fitxar pel RCD Espa-nyol i rebutjar dues propostes bastant superiors. Només aquells que han posat en marxa la maquinària de desprestigi cap a la meva persona titllant-me de pesseter sabran per què ho han fet».