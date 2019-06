El CT Manresa aleví es classifica per a la final de la Lliga Catalana

L'aleví masculí del CT Manresa ha aconseguit per primera vegada assolir la final de la Lliga Catalana de Segona Divisió després de der-rotar per 3 a 1 el CT Ripollet. Els resultats parcials de l'equip capitanejat per Charli Priego van ser: Jan Marco va guanyar el seu partit al super tie-break després d'empatar als sets amb un 6-1 i 5-7; el número dos de l'equip, Adrià Garrido, també va vèncer el seu enfrontament, per un contundent 6-1 i 6-0; Cyril Priego va perdre el seu encontre per 6-3 i 6-2, i el punt definitiu de la sèrie el va aconseguir Arnau Carmona amb un incontestable 6-0 i 6-0. El rival a la final serà el CT Barcelona B.