El davanter Manel Sala deixarà el Manresa per ser l'entrenador del Manlleu

Manel Sala no jugarà la propera temporada amb el Manresa. El Manlleu, equip de Primera Catalana, l'ha presentat com a entrenador de la propera campanya. Així l'ex davanter manlleuenc encapçalarà un nou projecte en el qual l'staff tècnic el completen Àlex Farrés i Gerard Baulenas. Sala, però, encara té pendent el partit de tornada de la promoció d'ascens a Tercera Divisió que el Manresa ha de jugar demà contra el Girona C al Nou Estadi del Congost (18 h). Aquesta campanya, la segona de Manel Sala en el Manresa, les lesions i alguna sanció llarga no l'han permès rendir en el que ell és habitual. Tot i això, enguany, amb 18 partits jugats (14 de titular), Sala ha fet 7 gols. El curs passat va ser el màxim golejador dels blanc-i-vermells amb 15 gols en 26 partits.