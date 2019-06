La Joviat posa Manresa en el camí de l'elit

La Joviat, un dels clubs històrics de la comarca del Bages, ha culminat enguany una temporada d'èxit, amb l'ascens del seu sènior femení a Copa Catalunya (la tercera categoria del basquetbol estatal i la primera de l'àmbit català). Però els assoliments de l'entitat no s'acaben aquí, ja que també es van fer amb el títol absolut de Primera Catalana, després de derrotar l'equip amfitrió de la final a quatre de la categoria, un Valls que només havia caigut en dos partits de la lliga regular, amb certa solvència (40-64).

El club és hereu del bàsquet femení que hi va haver a Manresa a mitjan anys 70, amb el Bàsquet Femení Manresa i Badia Solé (actual Joviat). Però l'any 1992 hi va haver una caiguda, i el 2012 es va decidir començar amb la reubicació del bàsquet femení a la ciutat. Primer es va iniciar amb la formació del Bages Femení, una unió entre l'Asfe, el Paidos, La Salle i la Joviat, però va desaparèixer al cap de dos anys, i el curs 2014-15 es va tornar a formar un sènior femení. Aquest va debutar a Segona Catalana i, cinc anys després, ja ha ascendit dues categories.

Les primeres espurnes d'èxit van arribar fa dues temporades, la 2017-18, quan després d'un inici molt dur i dolent (es van perdre els set primers partits), l'equip es va saber recuperar i va acabar amb un balanç de divuit victòries i dotze derrotes, sense gaire problemes per assolir la permanència a la categoria.

Enguany, en un grup 1 de Primera Catalana molt anivellat (només hi va haver una victòria de diferència entre el primer i el sisè classificat), les manresanes van saber competir davant rivals molt més experts i van fer un gran final de lliga regular, en comptar els sis darrers partits per victòries. En la final a quatre, les bagenques van derrotar el Premià a les semifinals i van poder celebrar l'ascens, i a la final no es van relaxar i van culminar la gran temporada derrotant el Valls.

Les jugadores que han participat en el gran curs del club manresà són un total d'onze sèniors (Queralt Ribera, Maria Subirana, Sira Beltran, Anna Bargalló, Marta Clotet, Carla Romeu, Maria Vila, Júlia Marsol, Clàudia Vila, Núria Beltran i Mar Martí) i dues júniors que han reforçat l'equip amb frequència (Núria Cunill i Ariadna Fontanet). Els tècnics són Gerard Barbé, com a principal, Josep Piqueras, com a ajudant, i Joan Blázquez, com a delegat.



Un equip de llarg recorregut

El de la Joviat és un equip de llarg recorregut, ja que la seva mitjana d'edat és de dinou anys (Queralt Ribera, amb 23, i Carla Romeu, amb 22, són les més grans), i que es coneix molt entre ell. I és que per al curs 2018-19 només es va fer una incorporació, la de la base Júlia Marsol, a qui l'entitat seguia des de feia uns quants anys i que militava a les files del Cervera, també a Primera.



Bon treball als equips base

Tot això és és a causa del bon treball de l'entitat amb els equips base i de la col·laboració d'altres clubs, com La Salle Manresa. Amb els lasal·lians hi ha un acord de vinculació que consisteix en què a partir de la categoria preinfantil totes les seves jugadores passen a formar part de la Joviat. Això permet enfortir el nivell d'un club que és dels pocs que estava representat a Preferent tant en júniors com en cadets i infantils. En cadets van obtenir una important setena posició, però en júniors i infantils van perdre una categoria, la qual que tenen intenció de recuperar mitjançant les fases prèvies que se solen jugar entre final d'agost i principi de setembre.