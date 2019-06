L'equip estatal supera amb facilitat les Fèroe en un duel de tràmit

La selecció espanyola de futbol va vèncer per 1-4 la de les illes Fèroe en el tercer partit del seu grup en les eliminatòries per a l'Eurocopa i ja suma nou punts de nou possibles. Ramos va avançar els espanyols i Navas va anotar el segon. Va reduir la distància Olsen, però poc després Gestsson es va marcar un autogol. A la represa, Gayá va anotar l'1-4 definitiu.

El seu proper rival serà Suècia, que ahir va derrotar Malta per 3-0, amb gols de Quaison, Claesson i Isak. La sorpresa la va tenir Noruega, que va empatar (2-2) amb Romania un partit que vencia per 2-0. Espanya té 9 punts, per 7 de Suècia, 4 de Romania, 3 de Malta, 2 de Noruega i 0 de les Fèroe.

També ahir, República Txeca-Bulgària (2-1), Montenegro-Kosovo (1-1), al grup A; Lituania-Luxemburg (1-1) i Ucraïna-Sèrbia (5-0), al B, Geòrgia-Gibraltar (3-0) i Dinamarca-Irlanda (1-1), al D, i Àustria-Eslovènia (1-0), Macedònia-Polònia (0-1) i Letònia-Israel (0-3), al G.