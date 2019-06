«L'objectiu és unir-nos amb l'afició»

David Gallego va ser presentat ahir com a nou entrenador de l'Espanyol a l'RCDE Stadium i va assegurar que es veu «preparat, convençut i il·lusionat» per dur a terme el nou projecte del conjunt blanc-i-blau, com també va afirmar que la directiva està «encara més convençuda» que ell per liderar l'equip després de la sortida de Rubi al Betis. «Per damunt de guanyar o perdre, vull que l'afició se senti identificada amb el meu equip», va assegurar el tècnic de Súria, que té clar que el gran objectiu de l'Espanyol aquesta temporada és «unir-nos amb l'afició».

El surienc va centrar la seva presentació en mostrar el seu sentiment blanc-i-blau. «Soc periquito. L'ADN periquito és humilitat, patiment, compromís, identitat i sentiment», va subratllar. El nou líder a la banqueta de l'Espanyol, en ser demanat per la seva filosofia de joc, va explicar que «m'agrada que els meus equips siguin protagonistes amb la pilota, però no soc un entrenador semblant a ningú», va matisar el surienc. Gallego es mostra convençut de conèixer «perfectament» el planter de l'Espanyol.

Sobre la seva gairebé inexistent experiència entrenant a Primera Divisió, només cinc partits amb l'Espanyol després d'acomiadar Quique Sánchez Flores, i els dubtes que pugui tenir algú sobre el seu projecte per aquest motiu, va evidenciar que no pot dir res perquè «és la veritat. És com si em diuen que mesuro 1,64, doncs també és cert», i va donar així la mínima importància a aquest fet, enassegurar que «el dubte és l'avantsala del fracàs».



De Regional a Primera en 7 anys

El de Súria ha tingut un creixement meteòric des del seu inici com a entrenador. El primer equip que va entrenar és el del seu poble natal, Súria, amb el qual va aconseguir un ascens en categoria Regional. L'any 2013 va començar al Juvenil A de l'Espanyol, on va guanyar dues lligues a Divisió d'Honor i un subcampionat de la Copa de Campions en tres anys. Gràcies als bons resultats amb el juvenil, l'entitat blanc-i-blava va decidir nomenar-lo entrenador de l'Espanyol B. El primer any va tenir una mala temporada, amb el descens a Tercera de l'equip.

Però el tècnic de Súria va aconseguir tornar a pujar el club blanc-i-blau a Segona Divisió B amb un rècord de punts a la classificació del campionat i necessitant només la primera eliminatòria per tornar a pujar el filial de l'Espa-nyol a la categoria de bronze. Després dels cinc partits que va entrenar en el primer equip, a causa de la destitució de Quique Sánchez Flores, va rebre diferents ofertes per abandonar el club català. Però va decidir continuar una temporada més al filial, esperant que arribés el seu moment per poder entrenar el primer equip, que ha arribat ara després que Rubi acceptés l'oferta del Betis. En la nova aventura el seguirà acompanyant el seu home de confiança, Carlos Castro, que serà el segon entrenador del club. També serà amb el surienc Toni Clavero com a preparador físic, un altre dels membres del seu equip al filial i al juvenil.

El director del futbol professional de l'Espanyol, Francisco Rufete, va assegurar que ahir era «un gran dia» perquè Gallego és «un entrenador que donarà continuïtat al projecte que vam iniciar en arribar». A més, Rufete va afirmar que el tècnic de Súria «és una persona, junt amb Tamudo, que m'ensenya cada dia què és el sentiment de l'Espanyol».

El vicepresident de l'Espanyol, Carlos García Pont, es va mostrar molt feliç de poder presentar David Gallego. «Som al primer pas d'una etapa brillant i és una gran alegria poder presentar David Gallego, més que altres vegades, perquè l'he seguit amb el filial, el conec i hi tinc una gran confiança personal», va destacar. El vicepresident blanc-i-blau va recordar que Gallego «ens té pel que necessiti» i que la decisió d'escollir-lo com a nou tècnic de l'Espanyol va ser «senzilla i ràpida, tenint-lo a casa hem d'aprofitar per donar valor al nostre planter».

David Gallego haurà d'afrontar, com a primer gran repte, les eliminatòries de la fase prèvia de l'Europa League, competició en la qual es va classificar en la darrera jornada de lliga. «Som conscients que tindrem molta exigència amb tres competicions», va aclarir Gallego, el qual també va advertir que «l'esforç de la plantilla haurà de ser brutal i que l'afició haurà d'adonar-se que aquest esforç serà també per a ells».

El tècnic de Súria, que es va mostrar molt content durant la seva presentació, va afirmar que «ser a l'Espanyol és la meitat d'un somni, perquè no és només arribar, vull ser-hi molt temps, aquí».