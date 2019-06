El Manresa vol trencar la barrera d'onze anys sense jugar a Tercera

A Riudarenes, empat a un gol entre el Girona C i el Manresa

Ja fa diverses temporades que ho intenta, però demà (18 h), malgrat un curs amb tots els entrebancs possibles, el Manresa té al seu abast aconseguir l'ascens a Tercera Divisió. El maig es van complir onze anys del darrer enfrontament a la categoria. Des de llavors, el club manresà ha anat donant tombs, sobretot per Primera Catalana, però també per una categoria per sota. És cert que els darrers anys el Manresa ha estat a prop del seu objectiu, amb classificacions prou destacades a Primera Catalana.

Encara hi ha en el record la promoció que els blanc-i-vermells van jugar la temporada passada. A l'anada, al camp del Martinenc, l'equip llavors entrenat per Dani Andreu va aconseguir un bon empat a un gol, però una setmana després els jugadors van ser incapaços de fer bo el resultat, en caure estrepitosament al Congost per 1 a 4 a la pròrroga malgrat que les grades, molt plenes, havien empès l'equip cap a un marcador favorable.

La dissort, l'arbitratge i petits detalls van decantar la balança cap al conjunt barceloní, que, tot sigui dit, aquesta temporada ha tingut un pas molt mediocre per Tercera Divisió i ha acabat com a cuer de la categoria.

Aquest cop, els aficionats manresans confien que no es repetirà la mateixa situació de l'any passat. De moment, la promoció d'enguany, davant el Girona C, també està empatada a un gol, després del partit jugat diumenge passat a Riudarenes. Segurament l'experiència de l'any passat ha de servir per un partit, el de demà al Nou Estadi, que es preveu obert, malgrat que a l'anada el Manresa va tenir força més la iniciativa.

En cas de no superar l'eliminatòria, el Manresa encara té els despatxos a la recamara, ja que, segons sembla, el Girona C no pot assolir l'ascens a causa del descens del Peralada, fins ara el filial del Girona, a Tercera Divisió. De moment, però, no es vol pensar en aquesta possibilitat.