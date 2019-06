Nadal supera Federer i haurà d'esperar rival per a la final

Rafa Nadal buscarà demà el seu dotzè títol a Roland Garros. Ahir es va classificar per a la final després de derrotar Roger Federer per un clar 6-3, 6-4 i 6-2, en un partit sense gaire color. Per conèixer el seu rival haurà d'esperar al desenllaç del partit entre Novak Djokovic i Dominic Thiem, que va haver de ser interromput per la pluja amb un set per a cada jugador i 1-3 per a l'austríac en el tercer.

D'altra banda, l'australiana Ashleigh Barty i la txeca Markéta Vondrousová jugaran avui, a les tres, la final femenina. La primera va derrotar la nord-americana Amanda Anisimova per 6-7, 6-3 i 6-3, i la segona, la britànica Johanna Konta per 7-5 i 7-6.