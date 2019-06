Les proves per a adults obren avui el foc de la Berga Trail d'enguany

Les tres proves que conformen l'oferta per a adults de la clàssica Berga Trail es disputen avui amb la berguedana plaça Cim d'Estela com a epicentre. Els 164 inscrits a l'Sky Marathon, la més dura, una marató de muntanya de 42 km i 3.240 m de desnivell positiu, que recorre la serra de Queralt, els Rasos de Peguera i la serra d'Ensija, i que es pot disputar de forma individual o per equips de tres corredors, s'inicia a les set del matí. L'organització estableix un temps màxim de nou hores per finalitzar el recorregut. A partir de les vuit començaran a competir els 176 participants a l'Sky Race, de 25 km i amb 1.840 m de desnivell positiu, amb les pujades a la Figuerassa i els Rasos de Peguera com a principals reptes. Per últim, a les nou, es donarà la sortida als 115 corredors que han optat per l'Express, la cursa més assequible, de 14 km i 1.000 m de desnivell positiu. Demà, el pla de Corbera de Castellar del Riu acollirà les sis proves per a nens de la Berga Trail Kids.