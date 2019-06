L'anoienca Sheila Avilés s'endú el bronze al Mundial de trail running

L'atleta del CA Igualada Petromiralles Sheila Avilés es va penjar la medalla de bronze al Mundial de trail running, que es va disputar a Miranda do Corvo (Portugal). A més, el conjunt estatal, format per Avilés, Azara García i Gemma Arenas, es va obtenir la plata per equips.

L'anoienca va passar en quarta posició per l'avituallament de Senhora da Piedade, al km 16, i en el 31,5 ja era segona. En els quilòmetres següents, Avilés i García van protagonitzar un mà a mà pel segon lloc, però posteriorment la neozelandesa Ruth Croft va augmentar el ritme i va avançar les dues integrants de l'equip espa-nyol per acabar segona (4h 14' 28''). Avilés va finalitzar tercera (4h 15' 04'') i García, quarta (4h 15' 30''). La francesa Blandine L'Hirondelle, que va dominar d'inici a fi, es va endur l'or (4h 06'17'').