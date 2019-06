L'entrada al Nou Estadi serà gratuïta i amb 'fan zone' des de les 4 de la tarda

«La batalla final». Així ha definit el Manresa el partit d'avui en les seves promocions i viure-la «tots junts!». I és que el club blanc-i-vermell confia en omplir les grades del Nou Estadi, com ja va fer l'any passat quan el primer equip també es va jugar l'ascens a Tercera Divisió, aquella vegada contra el Martinenc. Un partit del qual no n'ha quedat un bon record, ja que els manresans, tot i que el resultat de l'anada va ser prou favorable (1-1), va caure a la pròrroga per un voluminós 1 a 4, malgrat avançar-se en el marcador (1-0).

Per crear un bon ambient, el Manresa ha convocat tot el futbol base a partir de les 4 de la tarda. Des de la mateixa hora hi haurà una fan zone amb música i altres ingredients que serviran perquè l'atmosfera sigui l'idònia en aquest duel vital per als interessos del club manresà. I és que l'ascens del seu primer equip s'afegiria al de quatre formacions blanc-i-vermelles més, tres d'elles a la màxima categoria (cadet, infantil i aleví). Amb la cirereta de la Tercera Divisió, si s'aconsegueix, la temporada, esportivament, es podria considerar difícilment millorable.

L'entrada per veure aquest partit serà gratuïta, tot i que es vendran tires per al sorteig d'una televisió.

Cal recordar que la Federació Catalana de Futbol oferirà la retransmissió de l'enfrontament entre el Manresa i el Girona C per streaming a partir de les 6 de la tarda des del Nou Estadi.