El Manresa vol un ascens que es resisteix

El Manresa vol posar la cirereta al patís en forma d'ascens a Tercera Divisió. En una temporada en la qual el futbol base ha fet els deures amb ascensos rellevants, la formació que entrena Andreu Peralta no es vol quedar enrere. Per aconseguir-ho, ha de vèncer el Girona aquesta tarda al Nou Estadi del Congost a les 18 h (també valdria un empat sense gols). En l'anada de la promoció d'ascens, diumenge passat a Riudarenes, el Manresa va empatar a un gol.

«Ens ha costat molt arribar fins aquí i ara no podem fallar. Ha estat una temporada molt complicada, amb molts problemes, i encara que es diu que podem pujar als despatxos, volem fer-ho al camp, per orgull», comenta el tècnic dels manresans Andreu Peralta, que afegeix que «estem avisats del que va passar l'any passat quan el Manresa va perdre la promoció al Congost després d'un empat a un gol al camp del Martinenc. Hem d'estar molt alerta».

L'entrenador blanc-i-vermell, que va suplir Piti Belmonte ja arrancada la temporada, preveu un partit «obert. Crec que hi haurà més gols que en l'anada i confio que això, si passa, ens sigui favorable. Nosaltres no canviarem res, anirem per feina davant un bon equip. Confio que la gent respongui i ompli les grades. És un bon dia per la gent futboler . Nosaltres mirarem de fer festa grossa».

El Manresa no tindrà disponible en el duel d'avui el seu capità, Sergi Soler, sancionat amb un partit arran de la targeta vermella que va veure a les acaballes de l'enfrontament de diumenge. Tampoc no hi serà el central francès Florent Reverdie, que properament haurà de passar pel quiròfan per una lesió de menisc al genoll.

Mirant les estadístiques dels dos contendents, el Manresa és l'equip que menys partits ha perdut com a local (1), que contrasta amb el fet que el Girona C ha estat el millor visitant, en acumular 36 punts en els desplaçaments, i ha mantingut la porteria a zero en nou sortides. El darrer precedent entre les dues formacions al Congost va ser el 28 de maig del 2017, quan un gol a darrera hora del jugador del Manresa Lucho va empatar el partit a dos gols i va enviar els gironins a Segona Catalana.