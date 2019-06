El Martorell fa història en un final èpic

arxiu particular

L'equip martorellenc celebra la victòria amb eufòria després de patir fins al darrer moment per ascendir

El Martorell torna a Primera Catalana després de 10 anys i per segon cop en tota la seva història, una fita aconseguida en un partit èpic i amb pròrroga inclosa. Abde, màxima golejador de la temporada de l'equip d'Albert Nualart, va obrir la llauna al minut 101, a la primera meitat de la pròrroga, abans de l'empat del Bescanó a la represa. El porter visitant Toni Domínguez va vestir-se d'heroi en l'última jugada del partit en evitar el segon gol dels gironins i donar, d'aquesta manera, un històric i èpic ascens del Martorell.

Després de l'empat sense gols al Torrent de Llops, el Martorell va anar a totes sabent que un gol podria ser determinant per superar el Bescanó en l'eliminatòria. La primera mitja hora de joc va ser blanc-i-vermella. Els jugadors visitants van gaudir de múltipes ocasions però sense encert de cara a porteria. Es va arribar al descans encara amb el marcador inicial de l'eliminatòria, el 0-0. A la represa, el partit es va igualar molt més. Tot i l'empat, els homes entrenats per Albert Nualart van desaprofitar múltipes oportunitats clares per deixar sentenciada l'eliminatòria.



Abde deslloriga i Domínguez atura

El Martorell va sortir molt endollat en els trenta minuts d'afegit. Soriano va enviar una pilota al travesser en una falta directa. Al minut 101 va arribar el primer gol de l'eliminatòria. Colell va servir una pilota espectacular al cap d'Abde, que la va enviar al fons de la xarxa.

Faltaven 15 minuts per a la glòria. Un temps en què el Bescanó va decidir deixar-se la pell. Roger va avisar només començar i, poc després, Roca va fer l'empat. Amb aquest resultat, els blanc-i-vermells seguin vius pel valor doble de gols en camp contrari, però un gol local esvaïa el somni de pujar a Primera. Es va patir fins al final. Al darrer minut, Toni Domínguez va fer l'aturada de la temporada en treure una mà espectacular.