Nualart: «Hem fet una cosa molt gran sense pressupost»

? L'entrenador del Martorell, Albert Nualart, que fa dos anys es va plantejar portar l'equip de Tercera Catalana a Primera Catalana, acaba de complir la seva fita. La temporada passada l'equip va assolir l'ascens a Segona Catalana i aquesta vegada, amb aquest èpic empat al camp del Bescanó, l'equip torna, 10 anys més tard, a Primera Catalana. «Ha valgut la pena, hem fet una cosa brutal, en dos anys ens plantem a Primera sense tenir pressupost i amb una mitjana d'edat de 21 anys». D'aquesta manera feia una petita valoració, eufòric, al final del partit l'entrenador blanc-i-vermell. Quant al partit, el tècnic creu que l'equip va estar infinitament superior: «Al partit d'anada el duel va estar més anivellat, aquí hem sigut molt superiors i els em atropellat en tot moment; han arribat vius a la pròrroga fins que hem marcat el gol, no tinc paraules per explicar què he sentit en aquell moment». Tot i marcar un gol molt important, amb el valor doble fora de casa, el Martorell encara tenia deu minuts per patir. «Em patit molt als darrers minuts, quan ens han empatat ho hem passat malament», explicava. L'entrenador de Viladecavalls reconeix el Bescanó com un equip «molt fort i bo», i agraeix el suport als més de dos-cents aficionats que es va desplaçar a Bescanó.