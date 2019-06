Thiem venç Djokovic en cinc sets i disputarà la final davant Rafa Nadal

L'austríac Dominic Thiem va superar el serbi Novak Djokovic en una semifinal de Roland Gar-ros inacabable, ja que va ser inter-rompuda diverses vegades per la pluja i es va resoldre al cinquè set (6-2, 3-6, 7-5, 5-7 i 7-5). Avui, a partir de les 15 hores, Thiem disputarà la final del torneig davant el gran favorit, Rafa Nadal. D'aquesta manera, es reeditarà la final de l'any passat, en la qual el manacorí va resoldre el duel per la via ràpida (6-4, 6-3, 6-2).

Ahir, l'austríac, el número 4 del món, dominava per 6-2, 3-6 i 3-1 en la Philippe Chatrier quan la pluja va obligar a aplaçar definitivament el matx; abans, les primeres gotes van fer que els tennistes es retiressin momentàniament. A la represa d'ahir, Thiem es va adjudicar el tercer set, Djokovic el quart, i novament l'austríac va obtenir el cinquè i definitiu.

En categoria femenina, l'australiana Ashleigh Barty va aconseguir el seu primer títol de gran eslam en derrotar la jove txeca de dinou anys Markéta Vondrousová en dos sets (6-1 i 6-3).