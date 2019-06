La Berga Trail atreu 160 nous corredors

Fins a 404 participants van prendre part, dissabte, en alguna de les tres curses que integren la Berga Trail, la Sky Marathon, la Sky Race i l'Express. Per tant, enguany, 160 corredors més que el 2018 van gaudir de l'atractiva proposta de l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà. La xifra hauria estat superior si els 28 inscrits que finalment no van ser a la línia de sortida haguessin comparegut.

Ivan Camps torna a imposar-se

El berguedà Ivan Camps (AE Mountain Runners) va tornar a excel·lir en la Sky Marathon, la prova de 42 km i 3.240 m de desnivell positiu que recorre la serra de Queralt, els rasos de Peguera i la serra d'Ensija. L'especialista local va retenir el ceptre assolit el 2018 i va exhibir la seva superioritat en signar un avantatge de 33' 12'' respecte al segon classificat, Carles Galobardes. Tercer va ser un altre corredor berguedà, Ricard Lebourgeois, que es va erigir en la revelació de la marató, amb un temps de 5 h 23' 41''.

El moment excel·lent de forma d'Ivan Camps ha propiciat que en les últimes setmanes s'hagi imposat a la Sky Marathon de la Berga Trail, al Trail del Catllaràs i a la Berga-Rasos-Berga (BRB).

En categoria femenina, Roser Español (UE Urgellenca) va rellevar en el palmarès de la marató la santpedorenca Amàlia Molina. La mataronina va vèncer amb un registre de 5 h 54' 22'', seguida a 7' 04'' per Núria Santmiquel, mentre que Aida Pérez va creuar la línia d'arribada 10' 03'' després de Roser Español. La berguedana Judit Franch (AE Mountain Runners) va ser quarta (6 h 52' 38').

Pel que fa a la Sky Race, la cursa de 25 km i 1.840 m de desnivell positiu que té com a principals desafiaments les pujades a la Figuerassa i als rasos de Peguera, el guanyador també va ser el favorit, Jessed Hernández. El mataroní va requerir 2 h 45' 36'' per completar el recorregut. Rere seu es van classificar Pau Zamora (2 h 49' 49'') i Roger Embid (2 h 57' i 26''). En fèmines, la primera en creuar la meta va ser Anna Rovira (3 h 16' 49''), qui va avantatjar en 11' 45'' la segona, Anna Macià, i en 16' 31'' la tercera, Bea Campos.

La precocitat de Marina Gonfaus

La berguedana Marina Gonfaus (AE Mountain Runners), de només 14 anys, va ser una altra de les grans protagonistes de la Berga Trail. Inesperadament, va ser la més ràpida a l'Express, la cursa de 14 quilòmetres. Amb un temps d'1 h 41' 03'' va superar Mònica Espunya (1 h 58' i 33'') i Ángela Morales (2 h 02' 03''), mentre que la berguedana Anna Casafont va ser quarta (2 h 02' 34'').

En categoria masculina, el guanyador va ser Èric Moya (Dynafit Team). Ot Ferrer, fins dissabte el vigent campió, va cedir el ceptre en necessitar 5' 02'' més que Moya. El tercer lloc va ser per a Juan Carlos Martínez, que va cedir cinc segons en l'esprint que va protagonitzar amb Ot Ferrer. Els berguedans Marc Vilà, Andreu González i Lluís Boixader van ser cinquè, setè i onzè.

Finalment, cal ressenyar que sis equips de tres corredors van estrenar la modalitat per equips de la Sky Marathon. Els vencedors van ser els Follets Team.